Encontro de estátuas vivas anima Espinho este fim-de-semana

No primeiro fim-de-semana de Junho, sábado 8 e domingo 9, o mais antigo Encontro Internacional de Estátuas Vivas do Mundo regressa a Espinho para a 23ª edição. Este ano, às 40 estátuas a concurso juntam-se convidados da Argentina, da Espanha e da Ucrânia, que lhe vão proporcionar “as melhores performances artísticas de imobilidade”, segundo a organização.

O evento arranca com o Lu(g)ar de Estátuas, iniciativa que reúne, na Rua 19, figuras premiadas pelo júri em edições anteriores deste encontro. Apareça às 21.30 e aprecie as performances das estátuas, instaladas nas montras dos estabelecimentos comerciais. Dia 9, a festa, a realizar na Praça Dr. José Oliveira Salvador (Largo da Câmara Municipal), começa às 15.30. Em jogo há quatro prémios e um deles é atribuído pelo público.

No sábado, às 23.00, e no domingo, às 18.00, conte com uma performance Pipeline Madrid, da companhia espanhola Alucinarte Animación Teatral, que há vários anos se dedica à animação teatral de rua.

