Encontro Internacional de Marionetas regressa a Gondomar em Julho

De 2 a 14 de Julho não estranhe se vir marionetas a vaguear por Gondomar. A quinta edição do Encontro Internacional de Marionetas traz cerca de 40 espectáculos, exposições, conversas e oficinas à cidade.

O evento, que resulta de uma parceria entre a companhia Teatro e Marionetas de Mandrágora e o Município de Gondomar, vai acontecer em vários espaços. É o caso do Passadiço de Gramido, do Condomínio das Artes de Rio Tinto, da Biblioteca Municipal de Gondomar e respectivos jardins, da Casa Branca de Gramido ou do Auditório Municipal.

Ainda este mês, no próximo dia 27, vai poder cruzar-se com uma animação itinerante chamada Agostinho e Felicidade, a partir das 11.00 na Estação de São Bento. Depois, siga até Gondomar para assistir a peças como O Pequeno Pastor, Punch & Judy in Afghanistan, Aos Papéis ou Viagem ao Fundo do Mar.

Admire também as instalações interactivas e meta mãos à obra. Como? Inscreva-se numa das oficinas gratuitas (via biblioteca@cm-gondomar.pt ou 224 664 770) e aprenda a fazer marionetas de vara. Consulte o programa completo e divirta-se.

