Época balnear prolongada até 13 de Setembro em 86 praias do Norte

Em causa está a portaria n.º 207-A/2020 dos ministérios do Ambiente e da Defesa Nacional, consultada pela Agência Lusa, que ajusta o calendário da época balnear sobretudo no litoral Norte do país.

De acordo com o anexo, as praias de mar de Santo André (na Póvoa de Varzim), Árvore, Mar e Sol, Olinda, Mindelo, Laderça, Congreira, Terra Nova, Vila Chã e Pocinho (em Vila do Conde) deixam de ser qualificadas como praias de banhos, não sendo assegurada a assistência a banhistas.

Mantém-se a funcionar em pleno, até 13 de Setembro, 14 praias do distrito de Viana do Castelo, enquanto no distrito do Porto continuam qualificadas para banhos 59 praias, repartidas pelos municípios do Porto, Póvoa de Varzim, Matosinhos, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia. Mantêm-se ainda qualificadas para banhos sete praias em Esposende e seis em Espinho.

