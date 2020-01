"Era Uma Vez em... Hollywood" destaca-se nos Globos de Ouro

A noite prometia ser da Netflix. Tanto no cinema como na televisão, as produções do serviço de streaming eram as favoritas, mas as 34 nomeações traduziram-se em apenas dois Globos de Ouro. Na cerimónia apresentada por Ricky Gervais, a maior parte dos prémios foi para os filmes dos grandes estúdios de Hollywood, enquanto a HBO se destacou na televisão.

Era Uma Vez em... Hollywood, de Quentin Tarantino, foi o filme mais premiado, ganhando nas categorias de melhor filme cómico ou musical, melhor argumento (Quentin Tarantino) e melhor actor secundário (Brad Pitt). Seguiram-se, com dois prémios cada, 1917, a nova longa-metragem de Sam Mendes (melhor filme dramático e melhor realização), Rocketman, de Dexter Fletcher (melhor canção e melhor actor num musical ou comédia, para Taron Egerton) e o Joker, de Todd Phillips (melhor banda sonora e melhor actor num drama, para Joaquin Phoenix).

Ainda no cinema, Laura Dern foi votada a melhor actriz secundária, pelo seu papel em Marriage Story, de Noah Baumbach. Foi um dos dois únicos Globos de Ouro que serviram de consolação para os investidores da Netflix, a par da vitória de Olivia Colman, a actual Rainha Isabel II de The Crown, eleita a melhor actriz num drama televisivo.

Na televisão, a HBO voltou a ser a casa de várias produções vencedoras. Succession ganhou na categoria de melhor série dramática e o protagonista Brian Cox foi o melhor actor num drama televisivo, enquanto Chernobyl foi considerada a melhor mini-série ou telefilme e teve mais um intérprete premiado, Stellan Skarsgård, o melhor actor secundário. Fleabag, uma co-produção da BBC com a Amazon Prime, também recebeu um par de prémios: foi a melhor série cómica ou musical, e a sua criadora, Phoebe Waller-Bridge, a melhor actriz numa série cómica ou musical.

Eis a lista completa dos premiados.



CINEMA

Melhor filme dramático

1917

Melhor filme cómico ou musical

Era Uma Vez em... Hollywood

Melhor actor num filme dramático

Joaquin Phoenix, Joker

Melhor actriz num filme dramático

Renée Zellweger, Judy

Melhor actor num filme cómico ou musical

Taron Egerton, Rocketman

Melhor actriz num filme cómico ou musical

Awkwafina, A Despedida

Melhor actor secundário

Brad Pitt, Era Uma Vez em... Hollywood

Melhor actriz secundária

Laura Dern, Marriage Story

Melhor realizador

Sam Mendes, 1917

Melhor argumento

Quentin Tarantino, Era Uma Vez em... Hollywood

Melhor filme de animação

Mr. Link

Melhor filme estrangeiro

Parasitas

Melhor banda sonora original

Joker

Melhor canção original

“I’m Gonna Love Me Again”, Rocketman



TELEVISÃO

Melhor série dramática

Succession

Melhor série cómica ou musical

Fleabag

Melhor mini-série ou telefilme

Chernobyl

Melhor actor numa série dramática

Brian Cox, Succession

Melhor actriz numa série dramática

Olivia Colman, The Crown

Melhor actor numa série cómica ou musical

Ramy Youssef, Ramy

Melhor actriz numa série cómica ou musical

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

Melhor actor numa mini-série ou telefilme

Russell Crowe, The Loudest Voice

Melhor actriz numa mini-série ou telefilme

Michelle Williams, Fosse/Verdon

Melhor actor secundário

Stellan Skarsgård, Chernobyl

Melhor actriz secundária

Patricia Arquette, The Act

