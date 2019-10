Escola Abcoffee: aqui ensina-se o abc do café

Em 2018, Diogo Amorim, fundador e torrador da Senzu Coffee Roasters, e Hugo Ferraz, head barista do Chá das Cinco, abriram a Abcoffee, a escola que lhe ensina o abc do café, com formação aprovada e certificada pela SCA, a Speciality Coffee Association.

No rol de cursos estão o de Introdução ao Café, o de Café Verde – o café chega em grão verde e com a torra ganha a cor acastanhada e as propriedades aromáticas –, o de Torra e o de Análise Sensorial. Se quiser inscrever-se neste, prepare-se para sorver ruidosamente café, como se de ramen se tratasse. Só assim conseguirá encontrar os seus aromas e sabores.

São orientados por Diogo, também instrutor nos Cursos de Torra da Joper e mestre em Economia e Ciência do Café pela Universidade de Trieste, em Itália. O de Barista e o de Brewing (as bebidas de filtro) são leccionados por Hugo, que tem formação certificada em Latte Art e obteve o 3º lugar no Campeonato Nacional de Baristas de 2019. Como vê, experiência não falta por estes lados.

Se quiser ganhar alguma, participe nos workshops de menor duração e com um preço também menor. Algumas das opções são o Drip Brew, por exemplo, onde vai aprender a criar a “chávena perfeita” utilizando métodos como o V60 ou chemex; o Latte Art ou o Team Building, que tanto pode ser para colegas de trabalho ou para um grupo de amigos.

É também lá que pode aprender a diferença entre arábica e robusta, a importância do terroir e da torra, e desmistificar alguns mitos. “O café de especialidade é como um restaurante de topo. Não vais ter um tipo qualquer a cozinhar a melhor carne do mundo. É a mesma coisa com o café: só é de especialidade se chegar a ti como deve ser”, diz Hugo. Curioso? Pode consultar os preços e mais informações no site da escola.

