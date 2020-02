Espaço BIRRA: a criação e a divulgação das várias formas de expressão artística moram aqui

No Bonfim abriu uma casa onde cabem todas as artes e que foge da tradicional arte de galeria. O Espaço BIRRA, que abriu no final de 2019, é um espaço de criação, mas também de divulgação de muitos e diferentes artistas. Fomos conhecê-lo e contamos-lhe tudo.

O projecto

Os caminhos de Celine Marie, natural de Aveiro, e de Ana Gonçalves, da cidade dos estudantes, cruzaram-se pela primeira vez em 2014, no CITAC – Círculo de Iniciação Teatral da Academia de Coimbra. Em 2018, já a viverem no Porto, deram início a um projecto que arrancaria em Dezembro do ano seguinte: o Espaço BIRRA, galeria e ateliê. Este surgiu da necessidade de terem um sítio onde pudessem realizar e expor os seus trabalhos, mas também da vontade de dar a conhecer outros artistas. Desta feita, o objectivo era formar uma comunidade composta por artistas de diferentes áreas, que tivessem um espaço para criar, mostrar e estabelecer parcerias. E porquê BIRRA? “Porque não temos apenas exposições consideradas arte de elite. Vamos ter também subcultura e mergulhar numa onda um bocado underground. Então, acaba por ser BIRRA com a arte de elite e com o estereótipo de arte de galeria, onde só entram alguns. O que queremos é que mais artistas sejam vistos”, explica Celine.

O espaço

Uma sala ampla – que funciona como galeria e acolhe os vários eventos que preenchem a agenda cultural deste espaço – é o que começa por ver assim que aqui entra. Duas salas de ateliê, destinadas a coworking para arrendamento mensal, um estúdio de fotografia e uma câmara escura (ambos podem ser alugados à hora), que lhe dá a possibilidade de revelar os seus trabalhos, completam este espaço polivalente.

Os eventos

A cada dois meses, uma exposição diferente ocupa a galeria deste espaço. Se passar por lá até dia 1 de Março, depara-se com onoff, de Maria João Ferreira, que se debruça sobre a história de 17 músicos, em cima do palco e fora dele, através de fotografias digitais e analógicas. “As imagens procuram retratar o que a melodia conta e o olhar diz”, segundo a artista. Segue-se uma exposição de Carolina Grilo Santos (que poderá ser visitada de 7 de Março a 30 de Abril), que depois dará lugar a uma outra de Diogo Saraiva (de 9 de Maio a 5 de Julho). Uma oficina de Photoshop e Lightroom está prevista para Maio, assim como uma feira de usados que também irá decorrer em Março. Os dias e as horas destas iniciativas ainda não estão confirmados. Para ficar a par de tudo, basta estar atento à página de Facebook do projecto.

© João Saramago

