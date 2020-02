'Outros Portos': exposição colectiva da Underdogs inaugura ciclo

À primeira impressão, a peça de AddFuel parece apenas evocar o azulejo português clássico. Mas, se nos aproximarmos, identificamos o twist que o artista lhe aplicou: um padrão feito de pequenos monstros. O mesmo olhar atento pedem as obras de Miguel Januário (±MaisMenos±), sempre politizado e interventivo. São várias telas com mensagens duplas, inscritas a azul e a vermelho, consoante a carga positiva ou negativa (a última legível apenas com um filtro).

Estes são apenas dois nomes que integram From Lisboa to the world, exposição colectiva da galeria Underdogs que esteve em Lisboa no final de 2019 e que chega agora ao Porto, a propósito de Outros Portos, novo ciclo de exposições da Saco Azul – Associação Cultural e do Maus Hábitos para o biénio 2020-2021. “Houve total liberdade de criação porque queríamos peças que fossem representativas de cada artista”, diz Pauline Foessel, co-fundadora da Underdogs e co-curadora da exposição, a par de Vhils.

Mais do que individual, este é um “olhar geral sobre a multidisciplinaridade que integra o projecto desde 2013”. E, se nasceu de uma vontade de dinamizar a arte local e nacional, a galeria quer praticar a circulação e intercâmbio com outros pontos do globo. Prova disso foi a exposição From the world, made in Lisboa, em Abril, com nomes internacionais. No Maus Hábitos, o alinhamento conta com os portugueses AkaCorleone (que, como Miguel Januário, traz peças novas), André da Loba, Estúdio Pedrita, Mário Belém (na foto), Teresa Esgaio e Wasted Rita.

Esta é uma deslocação a norte que a Underdogs espera repetir. “No mundo da arte é muito importante ter parceiros."

