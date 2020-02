Durante este mês, há ilustração para miúdos e graúdos na Maia

Clara Não, Joana Estrela, Júlio Dolbeth e David Penela são alguns nomes que compõem o alinhamento da UIVO 9 - Mostra de Ilustração da Maia, que até 23 de Fevereiro expõe o trabalho de 32 artistas nacionais e internacionais no Fórum Maia. O evento tem a curadoria de Cláudia Melo e “propõe uma reflexão acerca da ilustração e dos territórios”, no seguimento das celebrações dos 500 anos do Foral da Maia (1519-2019), segundo a organização.

A nona edição da UIVO cruza a ilustração com linguagens como o desenho, a arquitectura ou a multimédia e pensa a forma como se pode pensar, representar e comunicar um território através da ilustração. A discussão vai estender-se aos workshops, às visitas-oficina e à talk de encerramento marcada para o dia 21 de Fevereiro.

Ao mesmo tempo, decorre a Uivinho 2 — Mostra de Ilustração Infantil da Maia, voltada para os mais pequenos e patente durante todo o mês na Biblioteca Municipal da Maia. Esta ancora-se na “formação de públicos e no trabalho de fundo com as faixas etárias mais jovens”, expondo-se trabalhos realizados por crianças entre os 3 e os 14 anos em algumas escolas do concelho e nos workshops de ilustração da Uivinho, no Fórum da Maia.

A Uivo pode ser visitada de terça-feira a domingo das 09.00 às 22.00 e tem entrada gratuita.

