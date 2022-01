Essência do Vinho regressa ao Palácio da Bolsa a 31 de Março

A Essência do Vinho está de volta ao Porto entre 31 de Março a 3 de Abril. Pode contar com milhares de vinhos de centenas de produtores de todo o país.

A Essência do Vinho é uma das maiores montras de vinhos portugueses a nível nacional, aproximando os produtores e promotores do público. Todos os anos, o imponente Palácio da Bolsa enche-se de gente com um copo na mão e um sorriso estampado na cara. O evento traz ao Porto milhares de vinhos de centenas de produtores de todo o país, que partilham experiências, trocam ideias, revelam novidades e dão a provar os frutos do seu trabalho.

Originalmente agendada para Fevereiro, a 18.ª edição da Essência do Vinho está agora marcada para os dias 31 de Março a 3 de Abril, no Palácio de Bolsa. O adiamento vem "na sequência dos constrangimentos motivados pela pandemia e respectivo impacto na concretização de eventos", anuncia a organização.

“O momento que vivemos obriga-nos a esta alteração no calendário habitual. Ponderámos diferentes possibilidades e estas datas parecem-nos as mais indicadas. Expositores e visitantes poderão usufruir da nova edição do Essência do Vinho de forma mais tranquila e menos preocupada, na medida em que as previsões conhecidas afastam as primeiras semanas de Primavera dos picos da pandemia", explica Nuno Guedes Vaz Pires, director da Essência do Vinho, citado em comunicado.

A edição deste ano voltará a reunir no Palácio da Bolsa "os grandes nomes do vinho e os novos projectos do sector, por entre novidades absolutas e referências icónicas". O programa contará com a eleição do novo “TOP 10 Vinhos Portugueses”, provas comentadas, masterclasses, conversas formativas sobre vinho, harmonizações gastronómicas, entre outras actividades. Os detalhes da programação serão divulgados nas próximas semanas.

