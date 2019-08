Está a ser construído um parque para cães vadios em Matosinhos

A partir de Setembro, Matosinhos vai acolher cães vadios, graças à construção de um parque junto ao Centro de Recolha Oficial de Animais (CROAM), em Custóias. Amplo e com vegetação, terá também alojamentos de construção simples, que garantam essencialmente sombra e abrigo aos cães recolhidos, e um espaço próprio para cada matilha.

Segundo as informações divulgadas pela Câmara Municipal de Matosinhos, a iniciativa conta com a ajuda de um grupo de cuidadores que todos os dias vão tentar estabelecer uma ligação com os animais, dando-lhes comida e prestando-lhes cuidados, de forma a criar "relações de confiança importantes no processo de captura". Mais tarde, já no novo Parque de Assilvestrados, os animais serão acompanhados pelas mesmas pessoas. A equipa de cuidadores é composta por funcionários do CROAM e por voluntários com formação.

