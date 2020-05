Esta app combina fotografias com obras de Van Gogh ou Frida Kahlo

Se alguma vez deu por si a desejar ser transportado para uma determinada pintura, chegou a sua oportunidade – ou aquilo que é a maneira mais aproximada de o conseguir. A Art Transfer, a mais recente funcionalidade do Google Arts & Culture, permite dar às suas fotografias os estilos das obras de icónicos artistas como Van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch, Leonardo da Vinci ou Jean-Michel Basquiat.

A aplicação, desenvolvida em parceria com o J. Paul Getty Museum, toma como referências pinturas, desenhos, peças de arte decorativa e antiguidades da colecção para aplicá-las nas fotografias tiradas pelos utilizadores. Para experimentar, é só carregar uma imagem para a aplicação e escolher entre as dezenas de obras disponíveis. Depois, enquanto espera que as cores, formas, texturas ou estilos artísticos da obra seleccionada sejam transferidos para a sua fotografia, pode ficar a conhecer uma curiosidade sobre ela.

As imagens podem ser sobrepostas de forma total ou parcial. A segunda opção permite recortar determinadas áreas e criar uma espécie de colagem personalizada com fotografia e arte. As obras disponíveis provêm, ainda, de instituições como a National Gallery, no Reino Unido, e o MOA Museum of Art, no Japão. A Art Transfer está disponível de forma gratuita na Play Store e é compatível com Android e iOS.

