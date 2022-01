Esta nova editora só vai publicar livros escritos por mulheres

A mais recente aposta do grupo Infinito Particular conta com curadoria editorial de Helena Magalhães, fundadora do Book Gang.

A Aurora Editora vai contar com um catálogo generalista de livros exclusivamente escritos por mulheres. “Queremos apostar em obras actuais e modernas, que ajudem a incentivar a leitura junto das gerações mais novas e promovam a reflexão e o diálogo entre os leitores”, avança João Gonçalves, do grupo Infinito Particular, que quer apoiar as vozes femininas da literatura portuguesa e internacional, que muitas vezes “não têm o destaque merecido nas discussões e apostas editoriais”.

A criação desta nova chancela surgiu no seguimento da colaboração que o grupo editorial tem vindo a desenvolver com Helena Magalhães, fundadora do Book Gang, uma livraria e clube de leitura digital. A escritora e activista literária será a responsável pela curadoria editorial e criativa.

“Fizeram-me o convite o ano passado e ficámos a marinar a ideia. Estando completamente alinhados, não havia razão para não avançarmos. Estou mesmo muito feliz e orgulhosa. Não é fácil comunicar livros em Portugal e faremos questão de investir nas capas. No caso de obras internacionais, já massificadas nas redes sociais, faremos tudo para manter a sua identidade visual”, conta Helena Magalhães, que vai procurar, por um lado, publicar “histórias que falem às gerações de hoje, nos confrontem com outras realidades e promovam o pensamento e o diálogo”; e, por outro, investir em novas autoras portuguesas.

O primeiro lançamento está previsto para Fevereiro. Trata-se da obra de estreia de Kiley Reid, Os Melhores Anos, que conta a história de uma jovem babysitter negra falsamente acusada de sequestrar uma criança branca. “Foi vencedor do Goodreads Choice Awards 2020 para Melhor Romance de Estreia com todo o mérito”, assegura João Gonçalves. “Já temos vários lançamentos programados para 2022, tanto de autores nacionais como internacionais. Os Melhores Anos é apenas o começo de uma chancela que planeia marcar a diferença.”

