Esta quinta-feira há aulas de dança grátis no novo Selina Navis Cowork

O novíssimo espaço de cowork do grupo Selina transforma-se em salão de dança. As aulas são gratuitas… mas só amanhã. Depois do primeiro hotel no Porto, seguiram-se Lisboa, Vila Nova de Milfontes e Ericeria. O grupo Selina sofre de bicho-carpinteirite crónica e desde que aterrou em Portugal, no final de 2018, gostou tanto do que encontrou na nossa Invicta que decidiu abrir os cordões à bolsa para alargar a oferta da marca a um glorioso espaço de Cowork em nome próprio.

O exagero no adjectivo é propositado e explica-se com o facto de este ser possivelmente o primeiro projecto do género a apostar na reabilitação de um prédio centenário do centro da cidade para transformá-lo num espaço de trabalho partilhado. Falamos do emblemático Edifício Árabe, um belíssimo exemplar da corrente arquitectónica neoárabe, construído em 1908 e que terá sido, em tempos, um dos mais importantes agregados cerâmicos da Península Ibérica.

© João Saramago

Desse tempo ficou apenas a fachada, forrada a azulejos, os arabescos e as janelas de madeira. Lá dentro, nada ficou como dantes e hoje o espaço de 700 metros quadrados está ocupado com 90 lugares sentados e cinco escritórios privados. Mais uma quantidade (muito) generosa de plantas, mobiliário de design com apontamentos de outros tempos, letreiros luminosos e está feito o cenário perfeito para quem trabalha por conta própria e sonha há anos com uma casa fora de casa onde possa assentar arraiais e sentir-se, precisamente, em casa.

Para assinalar a abertura do Selina Navis Cowork, amanhã, 3 de Outubro, arredam-se mesas e cadeiras e a sala principal arranja-se para receber duas aulas de dança gratuitas entre as 18.00 e as 20.00, orientadas por uma equipa de bailarinos da escola de dança dos Gémeos Moreira, a dupla de manos que ganhou fama no programa Dança com as Estrelas.

Daí em diante o programa das danças mantém-se, mas a pagar. Pelo preço simbólico de 5€ por aula ou 15€ por mês, há encontro marcado todas as terças e quintas-feiras, das 18.00 às 19.00, no espaço do Cowork.

