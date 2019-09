Esta semana há Festival de Cinema Aventura em Matosinhos

Entre 12 e 15 de Setembro, o Mercado Municipal de Matosinhos é o único destino possível para quem não recusa uma boa aventura. Foi o local escolhido para receber a primeira edição deste festival de cinema que tem prevista a exibição, sempre às 21.30, de mais de 20 filmes e documentários, todos seleccionados de modo a inspirar o público a explorar aquilo que o rodeia e a testar os seus limites.

The Rhino Guardians, de Dan Sadgrove, que retrata a unidade feminina que defende os rinocerontes contra a caça ilegal na África do Sul; Mountain of Storms, de Lito Tejada Flores, que se debruça sobre a história de cinco amigos que em 1968 partiram da Califórnia rumo à Patagónia, com o objectivo de escalar o implacável monte Fitz Roy; People of Water, de Forest Woodward, que acompanha a equipa de rafting dos EUA pela cultura e tradições do Havai; e Bare Existence, de Max Lowe, que mostra os esforços para a preservação do urso polar, são algumas das curtas para ver ao longo da iniciativa.

Mas nem só de exibições vive o festival. Se as noites são dedicadas a elas, os dias são passados num ambiente de encontro e partilha entre viajantes, exploradores e curiosos, repletos de actividades que incluem conferências, exposições fotográficas, festas e workshops. Destaque ainda para a masterclass sobre Travel Journalism (dia 14, 10.00), da responsabilidade de Nathan Thornburgh, editor e correspondente estrangeiro da revista TIME durante dez anos. João Garcia, o primeiro português a escalar o Monte Evereste, e Eduardo Leal, fotógrafo documental que retrata questões políticas, ambientais, sociais e de género na América do Sul e no Sudoeste Asiático, também vão lá estar.

Igualmente imperdível é o painel Mulheres em Viagem (dia 15, 15.30), onde se irá falar sobre “o que significa viajar enquanto mulher”. Filipa Chatillon, líder de viagens na Nomad, agência responsável pelo festival, organizado em parceria com a Câmara Municipal de Matosinhos; Berta Couto, enfermeira que ao longo dos anos se dedicou à fotografia, especialmente à de viagem, à de paisagem e à documental; e Ana Mineiro, autora do livro Onde os Rios têm Marés, são as oradoras e vão partilhar as suas experiências sobre a primeira vez que viajaram sozinhas.



