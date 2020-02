Esta sexta-feira há um jantar pop-up com comida paquistanesa no Supernova

Gostava de experimentar a cozinha paquistanesa num ambiente confortável e intimista? A promotora Nomadic Munchers, juntamente com o café Supernova, que acolhe o evento, está a organizar um jantar com pratos paquistaneses, que acontece já esta sexta-feira, dia 7 de Fevereiro.

O menu custa 15€ e, segundo Junaid Khan, fundador da Nomadic, inclui pratos como chicken Karahi, picante e que pode ser acompanhado por chapati ou pão naan; e Afghani Brinjal, composto essencialmente por beringela, iogurte, alho e hortelã. Este pode ser apresentado como prato principal ou servido acompanhado por um outro com carne e pulao, um arroz com legumes, por exemplo.

Para acompanhar a refeição será servido naan, claro, o pão tipicamente indiano à base de trigo, e, como sobremesa, a sugestão do chef é Gajjar Halwa. Se não sabe, fica já a saber: existem diferentes tipos de Halwa mas este leva cenouras e panner, uma espécie de queijo cottage, como ingredientes principais. Os vegetarianos também estão convidados e para eles há a opção Kadhi Pakora, um prato que vive sobretudo de grão-de-bico, iogurte e arroz.

Este jantar pop up está limitado a 20 pessoas e sujeito a reserva. Segundo a directora de operações do Supernova Mónica Almeida, a iniciativa costuma a repetir-se duas vezes por mês e, ultimamente, os lugares “ficam lotados muito antes do dia do evento”. Não perca tempo.

