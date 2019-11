Supernova: este novo café é inspirado no mundo da lua

Já toda a gente andou, uma vez ou outra, no mundo da lua, mas no Supernova, o café do Oporto City Hostel, na Baixa, a experiência é quase literal. Isto porque toda a decoração anda à volta deste satélite natural da Terra, dos planetas, dos cometas e das galáxias. O novo spot surgiu depois de umas obras no edifício. E o que antes era um quarto, transformou-se agora num café.

O objectivo é servir hóspedes, mas também os portuenses que por lá passam. Têm taças de iogurte com granola caseira, fruta e mel (5€), brownies (2€) e bolos caseiros (2,80€), dips vegetarianos (4€), saladas, como a de alfaces, queijo da Ilha, pêra, tomate marinado, noz, azeite e vinagre balsâmico (4,50€), e ainda tostas, como a Supernova (4,80€), a estrela da companhia e “a primeira sandes a viajar no espaço”, conforme se lê na carta.

É feita com pão de mistura, leva pernil fumado, cheddar e pickles, e é servida ainda com mostarda e chips de batata doce e legumes. Este café é também palco de jantares pop-up inspirados em diferentes gastronomias, por isso, esteja atento ao Instagram para acompanhar as novidades.

