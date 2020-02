Esta sexta-feira regresse aos anos 90 no PONY bar

“Smeels like teen spirit”, “Creep” ou “Baby one more time” são músicas que fizeram parte da infância e adolescência de muitos millennials. Para recordar estes e outros hits da década de 90 apareça no Pony bar, na Rua dos Mártires da Liberdade, esta sexta-feira 7. A homenagem aos anos 90 começa às 22.00 e a entrada é gratuita.

Este bar cultural abriu em Julho do ano passado com o objectivo de apoiar a arte e a cultura, e tem uma programação variada que inclui literatura, dança, concertos e até teatro.

É aqui que também acontecem alguns eventos fixos, tais como DramaQueen, encontro pop realizado todos os primeiros sábados de cada mês; Jamaican Yard, que uma vez por mês dá toda a atenção ao reggae; Dark Pony, no último sábado de cada mês para os amantes de rock; e Festa do fim do mundo, com temas intemporais todas as sextas-feiras 13. Divirta-se.

+ Os melhores bares no Porto

+ Os melhores concertos no Porto este mês

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.