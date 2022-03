Estação de São Bento: átrio de cara lavada e com uma nova cor

A estação ferroviária de Porto São Bento foi alvo de trabalhos que incidiram no tratamento da estrutura na área do átrio e substituição do revestimento. A Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou a conclusão da reparação do tecto e cobertura do átrio principal, reconhecido pelos seus painéis de azulejos. A obra contemplou ainda a renovação da iluminação e a pintura interior do vestíbulo.

O interior do vestíbulo recuperou "a tonalidade original, determinada pelo resultado das sondagens realizadas, as quais evidenciaram a preexistência de duas tonalidades, um castanho e um amarelo", explica a IP. A escolha da cor final resultou também "da sua conjugação com o friso de azulejos que faz o remate do tecto com as paredes".

© IP O interior do vestíbulo recuperou a cor original

Os trabalhos incluíram a renovação de todas as madeiras, estruturas metálicas e telhas, tendo sido criado um novo passadiço metálico circular para apoio a futuras inspecções e trabalhos. As obras contemplaram também a modernização da iluminação, a colocação de um sistema anti-pombos, o tratamento de gessos, molduras e lisos. Tirando partido das estruturas montadas, foi levada a cabo uma acção de manutenção e conservação do relógio do átrio, um trabalho desenvolvido por recursos internos da IP.

© Infraestruturas de Portugal

Com um investimento de 402 mil euros, os trabalhos foram executados pela empresa José Pereira Remelhe & Filhos e acompanhados pela Direcção Geral do Património Cultural – Direcção Regional de Cultura do Norte, por se tratar de um imóvel classificado como de Interesse Público.

Recorde-se que a primeira pedra da estação de São Bento foi lançada em 1900 pelo rei D. Carlos I, no local onde outrora estava o antigo Convento de São Bento de Avé-Maria. O projecto inicial foi do arquitecto Marques da Silva, denotando no traço exterior influências da arquitectura que se praticava em França na época. O interior do átrio foi forrado com 20.000 azulejos pictóricos da autoria de Jorge Colaço, que representam quadros etnográficos, cenas da História de Portugal e a a história dos meios de transporte, dos primórdios até ao aparecimento do comboio.

