Estas ilustrações ajudam a contribuir para um mundo melhor

‘Uma causa por dia’ é um projecto de Diana Reis e Maria Reis Rocha que já angariou 14 mil euros para 15 associações sem fins lucrativos. As ilustrações solidárias estão de volta mesmo a tempo do Natal e vêm acompanhadas de packs de postais.

Foi em pleno confinamento que as ilustradoras Diana Reis e Maria Reis Rocha decidiram navegar a onda de solidariedade e entreajuda que se manifestava um pouco por todo o mundo e criar “Uma causa por dia”, uma série de 30 ilustrações exclusivas e solidárias que retrata 15 causas e cujas vendas revertem a favor de 15 associações sem fins lucrativos.

As duas artistas criaram 15 ilustrações cada – há duas versões de cada obra – sobre activismo e resgate animal, educação de qualidade, direitos das crianças, direitos dos refugiados, luta contra o racismo, combate contra a fome e subnutrição, promoção da saúde mental, participação e transformação social, jornalismo independente, acesso universal a cuidados de saúde, promoção da paz e da justiça, apoio a pessoa em situação de pobreza, direitos da pessoa LGBTQI+ e acção climática.

As ilustrações são impressas em formato A3 e custam 45€. A primeira fase de vendas decorreu entre Junho e Julho e arrecadou 14 mil euros para as 15 organizações escolhidas, entre as quais a SOS Racismo, ComParte, Portugal Para África, LAR, Mundo Inseparável e Fumaça. O projecto foi apadrinhado por personalidades como Tim, Selma Uamusse, Mafalda Luís de Castro, Rui Veloso e Mariana Monteiro, sendo que a missão de cada um foi divulgar a causa a que se associou junto da sua audiência.

Depois do sucesso da primeira angariação de fundos, as “ilustrações por um mundo melhor” já estão disponíveis de novo no site e vêm acompanhadas de packs temáticos de postais, cada um com oito em tamanho A6. Há quatro opções à escolha que reúnem organizações com lutas semelhantes: Amor e Respeito, Animais e Planeta, Educação e Paz, e Saúde e Dignidade. Os postais são impressos em papel reciclado e podem ser comprados por 17€ cada um até 20 de Dezembro.

Quem puder e quiser contribuir com um valor maior e, ao mesmo tempo, adquirir uma obra de grande dimensão para dar nova vida à parede lá de casa, ou oferecer a alguém especial, pode optar pelas ilustrações de sempre, em formato A3, por 45€ cada. As encomendas de prints podem ser realizadas até 15 de Dezembro.

Embora continuem focadas na plataforma digital, Diana e Maria deverão avançar com uma exposição física em Lisboa nos próximos meses, onde o público poderá comprar as ilustrações presencialmente, assim como um conjunto de conversas sobre as causas que movem o projecto todos os dias.

© Maria Reis Rocha Jornalismo independente / Fumaça por Maria Reis Rocha

© Diana Reis e Maria Reis Rocha Pack de postais 'Animais e Planeta'

