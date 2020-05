Este ano o Iberanime é à distância, mas com muitas atracções nipónicas

Os fãs da cultura nipónica, que esperavam poder ir ao Iberanime, em Algés, vão ter de se contentar com um recheado evento online. Durante o último sábado de Maio, haverá cosplay, anime, manga, concursos, concertos com cantores internacionais e até karaoke. Mas será tudo à distância, com transmissão nos canais do evento.

Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Este ano não dá para ir nem ao Japão nem a Algés, mas não faz mal, porque vão ambos até si. No último sábado de Maio, dia 30, o país do sol nascente vai tomar de assalto a casa de todos os fãs da cultura nipónica a propósito de mais uma edição do Iberanime. Mas desta vez em versão digital, onde os desenhos animados, a banda desenhada, a música e um sem-fim de atracções japonesas prometem fazer as delícias de todos.

O Iberanime tinha um cartaz especial para celebrar o seu 10.º aniversário, mas as medidas de contenção, que proíbem eventos presenciais de grandes dimensões, obrigaram a uma alteração do programa. Em vez de suspender ou cancelar o evento, a organização decidiu fazer a festa com todos, mas online, com três horas de transmissão, a partir das 17.00, em directo no Instagram e no canal de Youtube.

Entre os concertos de artistas internacionais já confirmados, destacam-se Hironobu Kageyama, conhecido cantor do original de Dragon Ball Z; Yumi Matsuzawa, voz de temas da série Cavaleiros do Zodíaco; e Gaijin Sentai, a maior banda da América do Sul de Jpop.

Está ainda prevista uma entrevista ao produtor japonês Robert Regonati, proprietário da Hakusan Music Station e presidente da Cube Japan Entertainment; e muitas outras atracções nipónicas, desde um espectáculo de Para Para Dance (dança sincronizada) até uma sessão de karaoke.

Para mais informações, basta consultar o site do Iberanime, bem como as redes sociais, onde estão a ser anunciadas todas as novidades.

