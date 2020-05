O mais famoso estúdio de yoga de Bali está a dar aulas virtuais

View this post on Instagram

Illuminate your home practice and imagine yourself here in our 🌴 tropical studios whilst practicing this week via📱Instagram LIVE. 🧘🏽‍♂️ We welcome everyone to our online community and encourage you to 💵DONATE for these heartfelt offerings ⬆️ from the link in our BIO.⁠ .⁠ 📅 Instagram 🔵 LIVE class schedule⁠ .⁠ Mon, May 11 👉🏽 8 AM Qi Gong⁠ @KamauAbayomi @silentspiritwarrior⁠ Tue, May 12 👉🏽 8 AM - Yin Yoga for Anxiety⁠ @TinaNanceYogaTherapy⁠ Wed, May 13 👉🏽 4 PM Yin Yang Yoga⁠ @Teodoyogaguitar⁠ Thur, May 14 👉🏽 4 PM - Slow Flow⁠ @universalempress⁠ Fri, May 15 👉🏽 4 PM - Yoga Nidra⁠ @Lesant⁠ .⁠ 📷 @russkranian⁠ .⁠ .⁠ .⁠ #onlineyoga #instayoga #instagramlive #theyogabarn #yogabarn #yogabarnubud #ubudbali #namaste #namaste #namaste #indonesia #travel #wanderlust #love #life #amazing #beautiful #picoftheday #yoga #yogapratice #mercuryretrograde #restorebalance #trusttheprocess #wisdomoftheuniverse #yogastudio #mothernature