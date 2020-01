Este domingo vai ver pessoas em cuecas no Metro do Porto

Não estranhe se durante o próximo domingo começar a ver pessoas sem calças a andar no Metro do Porto. A "culpa" é do No Pants Subway Ride, um evento organizado em várias cidades que incentiva as pessoas a andar de cuecas no transporte público.

A iniciativa, que nasceu há 18 anos em Nova Iorque e já se organiza em Lisboa desde 2008, acontece este ano pela primeira vez no Porto. A organização pede a todos os participantes que se juntem às 15.00 na entrada do metro da Trindade para saberem o que precisam de fazer. Precisa de ter consigo um bilhete válido, um saco ou mochila (para guardar as calças) e umas cuecas originais vestidas. Se ficou interessado consulte o evento no Facebook para saber mais.

O evento acontece ao mesmo tempo em Lisboa e em outras cidades, como Londres, Berlim, Varsóvia, Praga, Bruxelas, Amesterdão, Madrid ou Paris. Tem coragem?

