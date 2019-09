Este fim-de-semana assista ao Festival de Bandas Militares na Casa da Prelada

O Festival de Bandas Militares foi adiado devido às previsões de mau tempo. A nova data será anunciada em breve pela organização.

Se ainda não arranjou planos para o fim-de-semana, saia de casa e vá à Casa da Prelada, no número 485 da Rua dos Castelos, entre hoje e domingo 22 para assistir ao Festival de Bandas Militares, organizado pela Misericórdia do Porto em conjunto com as Forças Armadas.

O evento começa às 18.00, com a actuação da Orquestra Ligeira do Exército. No sábado dia 21, à mesma hora, é a vez da Banda da Força Aérea dar voz a temas inéditos. No domingo, o Octeto de Sopro da Banda da Armada fecha os três dias de concertos com uma apresentação às 11.00.

O programa deste festival, gratuito e pensado para toda a família, é diversificado e inclui êxitos da música pop, contemporânea e clássica.

+ Sons no Património: Área Metropolitana do Porto promove 17 concertos gratuitos durante quatro dias

+ Os melhores concertos no Porto em Setembro

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.