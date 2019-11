Este fim-de-semana dê um salto a Guimarães. Há muita arte para ver no CIAJG

Na sala 5 do Centro Internacional das Artes José de Guimarães, em Guimarães, Júlio Fernandes da Silva expõe um conjunto de desenhos que representam as duas áreas de interesse e de investigação do seu percurso enquanto artista – a escrita e a imagem. São desenhos de pequenas dimensões, realizados com grande minúcia a tinta sobre papel preparado, com uma aparência próxima do pergaminho.

A exposição Plant Revolution, com a curadoria de Margarida Mendes, ocupa a salas 9-11 e imagina um futuro onde as plantas dominarão o planeta. Pensando a relação do humano com as plantas, a mostra explora as diferentes narrativas de mediação tecnológica do reino vegetal.

Nas salas 2 e 8 poderá descobrir a pintura e desenho do período angolano de José de Guimarães, que ocorreu entre 1967 e 1974, quando era oficial-engenheiro do exército português em Luanda. Essa cultura, que lhe era desconhecida, fascinou-o. São obras que se alimentam de cruzamentos disciplinares e tecem uma trama complexa, guiada por uma intuição visual, plástica e linguística que fazem uma síntese entre culturas tão distantes quanto a europeia e a africana. Para ver até 16 Fevereiro (3-4€).

