Este mês há workshops para todos os gostos na Nü

Entrar na Nü Coworking Criativo é esvaziar a mente dos problemas e ansiedades que tomam conta do nosso dia-a-dia e arregaçar as mangas para experimentar determinada técnica e produzir uma peça única sem medo de errar. Com o início do mês arranca mais uma série de workshops na oficina da ceramista e designer Manu Souza, com opções para todos os gostos e níveis de aprendizagem.

O calendário criativo abre com um workshop de cianotipia, técnica de impressão que se destaca pela sua tonalidade azul e que pode ser usada em papel ou tecido. Raquel Chaves demonstrará esta arte no sábado, 7 de Novembro, através da impressão de alguns elementos botânicos sazonais e da criação de um “herbário azul” com os participantes. No mesmo dia será feita uma iniciação à aguarela botânica com a ilustradora Ana Oliveira, sendo que o nível seguinte do curso será dado a 21 de Novembro.

O segundo sábado do mês divide-se entre a iniciação ao macramé, em que Silvanio Santana abordará os nós primordiais para criar um suporte para vasos ou um mural para a parede, e o bordado em fotografia, em que os participantes acrescentam uma camada bordada de cores, linhas geométricas ou outras formas a uma fotografia à sua escolha.

A 21 de Novembro há um workshop de ponto de cruz sobre tela para iniciantes e peritos do bordado, que poderão aplicar a técnica tradicional a um novo formato e, assim, criar um quadro original com o desenho pretendido. No mesmo dia, há um workshop de iniciação à estamparia botânica, em que serão usados corantes extraídos de plantas e resíduos vegetais para tingir diferentes tipos de tecidos.

No último sábado do mês, o bordado regressa, mas desta vez para um workshop sobre bordado de memórias, em que serão dados os pontos básicos no sentido de bordar uma silhueta a partir de uma fotografia. A cerâmica, manualidade central na oficina criativa, pode ser experimentada todas as semanas (7, 14, 21 e 28 de Novembro). Os workshops custam entre 25€ e 60€ e as inscrições deverão ser feitas por mensagem directa no Instagram.

