Este Natal aprenda a fazer presentes amigos do ambiente com a ajuda do projecto Era Uma Vez

A quadra natalícia é associada a valores como a família, a solidariedade e a compaixão, enumerando apenas alguns. No entanto, é também uma época de muito consumismo e desperdício - basta olhar para os ecopontos e pontos de recolha de lixo nos dias que sucedem a ceia de Natal. Se está empenhado em mudar este paradigma, considere oferecer presentes feitos por si, com materiais que, à partida, iriam parar a um caixote do lixo.

Conte com a ajuda dos responsáveis pelo projecto Era Uma Vez, que vão levar a cabo cinco workshops durante os meses de Novembro e Dezembro, com o objectivo de "promover a sustentabilidade e estimular o olhar para a criatividade eliminando resíduos", explicam.

Em Novembro há três datas - sábado 16, 23 e 30 - e, no último mês do ano, outras duas - sábado 7 e 14, sempre entre as 16.00 e as 18.00. As oficinas têm lugar no espaço Once Upon a Time e custam 8€ por pessoa. Inscreva-se através de onceuponatime.atnp@gmail.pt e contribua para um mundo melhor.

