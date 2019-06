A Revolta do Vinyl está de parabéns. O programa e podcast da Rádio Oxigénio, da autoria de Ricardo Guerra, celebra este ano o 10º aniversário. Para assinalar a data, o radialista e DJ organizou dez sunsets em dez espaços espalhados pelo país. O primeiro teve lugar em Lisboa, mas o segundo realiza-se na Invicta, já no próximo sábado 15.

O The Artist Porto Hotel & Bistrô foi o local escolhido para acolher o evento, com início marcado para as 18.30 e com uma duração prevista de três horas. A entrada é livre, mas está sujeita à lotação do espaço, pelo que é melhor chegar cedo para garantir lugar. Indie dance, electro e funky house são alguns dos estilos que vão animar a iniciativa.

As datas e os locais dos próximos oito sunsets ainda não são conhecidos, mas vão ser anunciados pela Rádio Oxigénio. Esteja atento às redes sociais da mesma para não perder nenhuma novidade. Até lá, pode ouvir o programa de Ricardo Guerra todos os sábados entre as 23.00 e a 00.00, na frequência 102.6.

+ Os melhores concertos no Porto em Junho

+ Cinco bares para ouvir música ao vivo no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.