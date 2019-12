Instalado a poucos metros da Praia de Matosinhos, o estúdio Hot Pod Yoga não fica indiferente à problemática ambiental dos dias de hoje e organizou duas limpezas de praia para fazer a sua parte pelo ambiente. A primeira acontece este sábado, 7 de Dezembro, e a segunda no sábado 14, ambas às 15.00. Quem participar recebe uma aula de yoga grátis.

Os proprietários, Karen e Mário Gonçalves, explicam que a iniciativa surgiu depois de terem descoberto "plástico e outros resíduos na praia" e por considerarem "que a praia é muito importante para a vida selvagem e para o comércio local". "Esperamos que, ao oferecermos uma aula grátis em troca, consigamos que mais pessoas abdiquem dos seus sábados ocupados para tornar a praia de Matosinhos um espaço mais limpo para toda a gente", concluiu o casal.

Para participar numa destas iniciativas basta entrar em contacto com a equipa do estúdio (via 918 726 430) e estar presente no ponto de encontro: o Vagas Bar. Leve consigo sacos para a recolha e, claro, boa disposição. O planeta agradece.

