Este sábado, olhe as estrelas no Museu da Quinta de Santiago

Quer fique colado à televisão de cada vez que a NASA lança uma sonda ou um robô para o espaço, ou apenas curioso com os corpos celestes que cintilam no céu à noite, o Museu da Quinta de Santiago tem um convite irrecusável para si. No sábado, entre as 16.00 e a 01.00, volta a abrir as portas ao Mucéu – Dia da Ciência, Noite de Estrelas, evento dedicado à ciência e astronomia que decorre nos seus jardins, resultado de uma parceria entre a Câmara Municipal de Matosinhos e a FISUA – Associação de Física da Universidade de Aveiro.

Entre as 16.00 e as 19.00, o museu em Leça da Palmeira apresenta três sessões de física e observação solar “através do método de projecção com Solarscope”, informa o texto de apresentação. Já às 22.00 tem lugar a palestra “Por falar na Lua”, que porá José Matos e Rui Moura a conversar sobre o satélite do nosso planeta, “a sua geologia, a sua história e a exploração lunar”.

O programa encerra com um passeio ao luar e observação deste astro com telescópio Stellina, “que permite tirar fotografias de alta resolução”. O evento tem entrada livre, mas requer inscrição prévia através do e-mail casadobosque@cm-matosinhos.pt ou do telefone 229 392 410.

+ Os melhores museus no Porto

+ Leia aqui a nova edição digital e gratuita da Time Out Portugal

Share the story