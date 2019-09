A Restaurante, o projecto pop-up da chef Cuka Linck, "efémero, assim como um prato de comida", volta a instalar-se, este sábado 21, num local da cidade. Onde? Na torre do relógio da Estação de São Bento, às 20.30. Isso mesmo que leu.

O menu de degustação só é revelado no momento, mas pode contar com quatro pratos de autor (entrada, sopa, prato principal e sobremesa) confeccionados com ingredientes locais por um valor de 15€. Ah! E todos os pratos têm opção vegetariana.

A entrada faz-se pelo The Passenger Hostel e as reservas devem ser feitas através do email arestaurantepopup@gmail.com ou por mensagem para a página de Facebook Cuka Linck.

