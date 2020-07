Este Verão há jantares à luz das estrelas no Largo do Paço

Marque já na agenda: este Verão, no primeiro sábado de cada mês (4 de Julho, 1 de Agosto e 5 de Setembro), o chef Tiago Bonito vai comandar um Jantar À Luz das Estrelas no Largo do Paço, restaurante com uma estrela Michelin na Casa da Calçada, em Amarante.

Os menus destas experiências gastronómicas ao ar livre serão sempre diferentes, mas compostos por entrada, prato de peixe, prato de carne, sobremesa e harmonização vínica com vinhos da Calçada Wines. O preço é de 110€ por pessoa e os jantares, com início marcado para as 20.30, serão acompanhados por música ao vivo.

