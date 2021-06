Estes manjericos são para comer – e sabem a chocolate

Para festejar o São João, a Azeitonita fez um doce manjerico. É um cupcake de chocolate, com cobertura de brigadeiro e coco, vendido com o tradicional vaso.

Ainda não é desta que vamos celebrar o São João como gostaríamos, mas nem tudo está perdido. Não vamos ter folia na rua, mas ninguém nos tira a doçura da festa. O novo projecto portuense Azeitonita, que nasceu no 25 de Abril de 2021 com um cupcake inspirado nos cravos da liberdade, celebra agora o solstício de Verão e as festividades sanjoaninas com um doce manjerico.

É um cupcake de chocolate, com cobertura de brigadeiro e coco, que é vendido com a tradicional quadra sanjoanina e o vaso em terracota. Cada caixa de quatro cupcakes, com o respectivo vaso, custa 10€. Pode encomendar via telemóvel (93 868 1699), email (azeitonita1@gmail.com), através do site ou por mensagem no Instagram. As entregas são feitas no Porto, em Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia.

© Cláudia Figueiredo Estes manjericos sabem a chocolate

A Azeitonita quer cultivar a força que a comida tem para juntar as pessoas, por isso não se fica por aqui. Para outras datas especiais, fazem camélias brancas para o Dia da Mãe, e outros doces como tarte de mojito, macarons, red velvet, bavaroise de leite condensado, pavlova, bolo de chocolate e merengue, e cupcakes customizados.

Mas nem só de doces vive este projecto. Para as entradas há focaccias, tarteletes de cogumelos, asinhas de frango com molho picante agridoce e pão recheado com queijo. Para os pratos principais, têm propostas como rabo de boi, paella, caril de gambas e bife Wellington.

Contactos: 93 868 1699 / azeitonita1@gmail.com Links: site, Instagram, Facebook

+ Festa de São João no Porto sem concertos nem fogo-de-artifício

+ São João no Porto: parques de diversões prolongados até Julho

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal