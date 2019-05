Exposição 'Banksy's Dismaland and Others' prolonga-se até Julho no Porto

A grande afluência do público fez com que a organização decidisse prolongar a exposição Banksy's Dismaland and Others, em exibição na Alfândega do Porto, até 28 de Julho.

Inaugurada em Janeiro deste ano, Banksy's Dismaland and Others reúne fotografias do fotógrafo britânico Barry Cawston, que acompanhou de perto o trabalho deste street artist anónimo. Banksy é o pseudônimo de um artista urbano que prefere não revelar a sua verdadeira identidade. Nascido em Bristol, Reino Unido, entre 1974/75, a sua obra reflecte uma crítica mordaz e humorística à sociedade.

Vai daí, o projecto Dismaland (2015), essência desta exibição, baseia-se numa inversão satírica e conceptual da Disneylândia. A exposição reúne ainda dezenas de fotografias de grande dimensão que integram o projecto Walled Off Hotel (2017) ou Flower Thrower (2005), assim como documentários sobre a vida e obra de Banksy.

A Alfândega do Porto tem ainda duas exposições a decorrer: uma dedicada ao artista holandês M. C. Escher, e outra cujo tema é "Corpo Humano - A Ciência da Vida”.

+ 'O Porto a duas dimensões'. A exposição de azulejos que vai querer ver

+ Há workshops e visitas guiadas gratuitas no Open Day do Coliseu

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.