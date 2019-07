Fado, jazz, rock e pop. A música vai tomar conta do Tasty District em Agosto

Se anda à procura de diversificar os seus programas pós-laborais, então esta notícia é música para os seus ouvidos. Durante o mês de Agosto há dois concertos por semana no Tasty District, com estilos que prometem agradar a todos. Há fado, jazz, rock e pop.

A fadista Andreia Alferes vai inaugurar o palco no domingo 4 às 19.00. O fado regressa no domingo 18, também às 19.00, pela voz de Patrícia Costa. Se tem mais queda para o jazz, então tome nota: o grupo Combo Livre vai fazer-se ouvir no sábado 9, durante a tarde.

Há ainda espaço para o pop e r&b de Ana Baguim às 22.00 de sexta-feira 16, para o pop de Andreia Silva no sábado 24 às 18.00 e para a banda tributo a Eric Clapton, Clapton Addiction, na sexta-feira 30 às 22.00.

Agora que está a par de tudo, convoque os amigos e prepare-se para pôr a amizade em dia ao som de boa música e à volta de uma mesa cheia de boa comida.

