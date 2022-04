Fariña, a nova “badass bakery” da Baixa com pão de fermentação natural e pastelaria artesanal

A rua de Belomonte, com negócios que aquecem o coração — como a loja Ferragens Fermoura, que vende desde utensílios de cozinha e ferramentas a brinquedos de madeira antigos, ou a Viva Creative Kitchen (tecnicamente estas duas ainda pertencem ao Largo de São Domingos) e ainda a Escovaria de Belomonte — acabou de receber uma nova inquilina, a Fariña. Uma padaria, melhor, uma “badass bakery”, como Bebiana e Vasco, os donos, gostam de chamar a este cantinho apetitoso.

Há um ano, Vasco Santos, o padeiro, e Bebiana Branco, a designer gráfica que faz a gestão da loja e da marca, começaram a produzir e a entregar em casa a sua pastelaria artesanal e os seus pães de fermentação natural, que levedam durante 24 horas e são feitos com farinhas Paulino Horta, portuguesas e moídas em mó de pedra. Nessa altura, estabeleceram também parcerias com algumas mercearias e mercados da cidade. Ao domingo, por exemplo, estão no Mercado da Alegria.

©DR Fariña

“Isto começou porque nós somos namorados”, ri Bebiana. "Estávamos a trabalhar em Odeceixe quando foi anunciada a pandemia e, como muita gente, ficamos sem emprego. O Vasco já estava com vontade de experimentar e fazer testes com massa mãe. Foi, aliás, com o chef Hugo Nascimento [chef do restaurante Naperon e parceiro de Vítor Sobral em Lisboa durante muitos anos] que ele começou a fazê-la”, explica. Regressaram ao norte em Maio de 2020 e, em finais de Fevereiro, abriram finalmente este espaço físico onde, todas as semanas, têm novidades.

Atrás das vitrinas gulosas há pães de mistura (750g/3,20€) ou de nove sementes (500g/3,60€), de espelta integral e espelta branca (750g/4,50€) e outros especiais como o de maçã e aveia (4,30€). A estes juntam-se focaccias tradicionais que levam tomate cereja, azeitonas e manjericão (4,20€), e ainda pastelaria variada que vai mudando todos os dias (entre os 1,50€ e os 2€ a unidade). Com sorte, encontra por lá óptimos rolinhos de canela, bolas de Berlim recheadas com diferentes sabores, croissants brioche e cookies de comer até à última migalha. Umas de chocolate, outras de manteiga de amendoim. Todas boas.

©DR Croissants e rolinhos de canela da Fariña

Rua de Belomonte, 20. 91 050 9764. Ter-Sáb 08.00-18.00

+ As melhores padarias no Porto

+ O melhor pão de fermentação no Porto