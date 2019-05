Fãs de Harry Potter: vem aí uma maratona mágica de yoga

“É leviOsa, não leviosA”, corrigia, francamente aborrecida, Hermione em Harry Potter e a Pedra Filosofal. Mas se na pilha de livros que sempre a acompanhava encontrasse conceitos como “zen” ou “yoga”, talvez nem se incomodasse com a pronunciação incorrecta do feitiço. É a pensar na flexibilidade e equilíbrio de corpo e mente que a FreeFlow Arca d’Água organiza, no dia 1 de Junho, o evento temático "Harry Potter Yoga".

Todos estão convidados a participar nesta maratona temática de yoga. Quer pratique a modalidade regularmente; tenha vontade de experimentar há muito tempo; ou seja apenas um fã de Harry Potter curioso com o cruzamento entre estes dois mundos, há quatro aulas para todos os gostos e feitios.

A tarde começa às 16.00 com “Equilíbrios com os Ravenclaw”, uma aula para “levitar com os pés bem assentes no chão”. De seguida, há “Power yoga com os Gryffindor”, pensada para “incendiar o nosso fogo interior”. Para quem quiser “fluir numa dança hipnotizante”, pode aparecer para a “Flexibilidade com os Slytherin”. Já a “Yoga Nigra com os Hufflepuff” dá a tarde por terminado, incentivando os yogis a “libertar tensões e descansar”.

Cada aula tem 30 minutos e estilos completamente variados. Pode ir a uma ou a todas - é à vontade do freguês. A participação é gratuita, mas requer inscrição através deste formulário e um donativo (brinquedos, roupa de criança, material escolar e produtos de higiene), que será entregue ao Centro de Acolhimento Temporário do Campo Lindo.

