Feira do Vinil está de volta a Miguel Bombarda durante dois dias

A oitava edição da Feira do Vinil está de volta ao Centro Comercial Bombarda nos dias 25 e 26 de Março, com muitos discos de vinil, mas também CDs e cassetes.

Já não é só uma questão de saudosismo. O som do streaming, da música que ouvimos no computador ou no telemóvel, não tem a mesma magia de um gira-discos. É por esse e outros motivos – como as capas grandes e bonitas – que cada vez mais pessoas estão a (re)descobrir o vinil. E os fãs da música em rodelas estão muito bem servidos no Porto.

Na cidade há vários espaços onde pode encontrar este suporte musical, que está a ganhar uma segunda vida como objecto de culto em pleno século XXI. Numa época em que a música circula livremente no meio digital, os vinis são cada vez mais mais procurados em lojas e em feiras, como esta que se apresenta no Centro Comercial Bombarda para a oitava edição. Tome nota das próximas datas da Feira do Vinil: sexta-feira 25 e sábado 26 de Março, das 10.00 às 19.00.

A feira é organizada pelo Centro Comercial Bombarda e pela editora e loja de discos Wasser Bassin. Além de vinil, pode contar também com cassetes, CDs e outros formatos sonoros. Desde novidades a raridades, aqui encontrará certamente boa companhia para levar para casa.

Rua de Miguel Bombarda, 285 (Porto). 25 e 26 Março (Sex-Sáb) 10.00-19.00. Grátis.

