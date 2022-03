Porto celebra o Dia dos Centros Históricos com programa gratuito

O Centro Histórico do Porto vai estar em festa no sábado, 26 de Março, com visitas guiadas, exposições, oficinas e espectáculos de música e dança.

O Dia Nacional dos Centros Históricos assinala-se oficialmente a 28 de Março, mas no Porto a celebração será antecipada para sábado, 26 de Março, para que todos possam participar. Entre as 09.00 e as 19.00, haverá um programa recheado com exposições, oficinas, espectáculos e visitas guiadas, anuncia a empresa municipal Ágora. Estas iniciativas serão maioritariamente gratuitas.

Classificado como Património Mundial pela UNESCO desde 1996, o Centro Histórico do Porto vai receber actividades em locais como a Torre dos Clérigos, Palácio da Bolsa, Igreja de São José das Taipas, Museu das Marionetas, Casa do Infante, Arquivo Distrital do Porto, Centro Português de Fotografia, Casa Guerra Junqueiro e o Museu do Vitral. Até às 19.00, os museus, monumentos, igrejas e outras instituições vão abrir as portas ao público. Consulte aqui o programa completo.

O Museu da Cidade apresenta um conjunto de visitas guiadas no exterior – gratuitas, mas com inscrição prévia. A Extensão do Douro, na Rua da Reboleira, convida o público a conhecer a história que envolve esta rua e os seus edifícios. Com ponto de partida às 10.30, na Casa do Infante, realiza-se a visita às “Obras de arte na zona ribeirinha”. “Da Porta da Batalha à Porta da Ribeira” é outra das opções disponíveis para conhecer o centro histórico da cidade, numa visita que vai mostrar um dos principais percursos da cidade medieval do Porto. Durante a tarde, a Casa Guerra Junqueiro propõe um itinerário pelas ruas e ruelas em torno da Sé Catedral, com início marcado para as 15.00.

O Museu do Centro Hospitalar do Porto desafia as famílias a desvendar enigmas relacionados com o edifício, num peddy-paper para explorar a memória do Hospital de Santo António e do Hospital Joaquim Urbano. Na oficina “Se esta rua fosse minha”, as crianças vão poder usar a sua imaginação e vários materiais para desenhar os diferentes edifícios da área envolvente da Casa do Infante. “Uma aventura em Família” é o nome da visita guiada à Igreja de São José das Taipas, onde a cultura e a aventura se fundem, com início marcado para as 13.30. O World of Discoveries também preparou uma actividade especial para as famílias, para vivenciar a realidade de uma nau do século XVI.

O Palácio das Artes vai acolher vários espectáculos de dança durante a tarde e um concerto de um quarteto de cordas. Já no Centro Português de Fotografia, o espectáculo de música e dança "Piano delle Arti" vai juntar em palco alunos portugueses e italianos. No Terreiro da Sé, a Banda Sinfónica Portuguesa apresenta um concerto especialmente pensado para o Dia Nacional dos Centros Históricos, num programa com compositores portugueses como Hélder Bettencourt, José Silva Marques, Ilídio Costa e Duarte Ferreira Pestana. O espectáculo tem início marcado para as 17.00.

+ Os melhores museus no Porto

+ Dez novos museus para visitar no distrito do Porto

+ Ateneu Comercial do Porto abre a visitas guiadas e expõe primeira edição de 'Os Lusíadas'