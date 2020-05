A partir de 1 de Junho, vão poder retomar actividade as feiras e mercados do ramo alimentar. A realização de todas as outras feiras e mercados será reiniciada a partir de 19 de Junho.

A reabertura das feiras e dos mercados de carácter não-alimentar será retomada a partir de 19 de Junho, antes do que seria esperado. Rui Moreira justificou esta mudança no calendário após ter ouvido o sector, que apresentou um plano de segurança na retoma das actividades, e atendendo à evolução da pandemia na cidade do Porto, considerando a inexistência de novos casos, demonstrativa da adopção de medidas preventivas por todos.

Assim, a partir de 19 de Junho regressam as feiras e mercados organizados pelo município, como a Feira de Artesanato da Batalha (Rua de Santo Ildefonso/ Praça da Batalha), Mercado da Ribeira (Cais da Ribeira), Mercado de Artesanato (Praça de Parada Leitão), Mercadinho da Ribeira (Cais da Ribeira), Feira de Numismática, Filatelia e Coleccionismo (Praça D.João I), Feira dos Passarinhos (Alameda das Fontainhas) e Feira de Antiguidades e Coleccionismo (Praça Velasquez). Regressam também mercados urbanos promovidos por entidades privadas, como o Sensations Market, Mercado da Alegria, Mercado da Terra, Urban Market, Mercadinho dos Clérigos, Família Sai à Rua, Porto Belo e Pink Market.

A Feira do Livro regressa aos Jardins do Palácio de Cristal entre 28 de Agosto e 13 de Setembro. A partir de 4 de Setembro, retomam actividade a Feira da Pasteleira, Feira da Vandoma, Feira do Cerco, Market Place e Flea Market. Para preservar a segurança e a saúde de todos os intervenientes, a Câmara do Porto está a preparar um documento orientador.

