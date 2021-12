Festa da Poesia regressa a Matosinhos para a 16.ª edição

Até 11 de Dezembro, a 16.ª edição da Festa da Poesia vai ocupar a Biblioteca Municipal Florbela Espanca, em Matosinhos. Este ano o evento "terá como fio condutor a vida e obra da poetisa Ana Luísa Amaral, recentemente galardoada com o importante prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana", explica o município.

As actividades estendem-se por cinco dias e na agenda está marcada uma entrevista de vida a Ana Luísa Amaral, no dia 8 de Dezembro, às 16.30, e uma homenagem, no dia 11, à mesma hora – onde participarão, para além da autora, Isabel Pires de Lima e Rosa Maria Martelo. A programação também dará destaque aos poetas Daniel Faria e Isabel Meireles.

A poesia contemporânea também entra na programação, graças a "Vozes", que vai receber os poetas Fernando Pinto do Amaral, Eduardo Pitta e António Carlos Cortez "para conversas sobre os seus diferentes percursos literários".

Já para a rubrica "Entre Dois Rios e Outros" pode contar com a presença de "alguns dos nomes cimeiros da nova geração", como Andreia C. Faria, Maria Brás Ferreira ou André Osório, autores que, em mesas de debate, vão abordar os desafios que se colocam aos poetas em início de carreira.

A programação inclui a apresentação de diferentes percursos poéticos, desenvolvidos ao longo do ano no concelho, nomeadamente o laboratório de poesia "Boca em Flor", de Ana Celeste Ferreira; o "Território Poético", um projecto audiovisual que, "em dez episódios, cruza o espaço de Matosinhos, com diversos autores e poemas"; ou a "Poesia Maldita", "dita de forma inusitada por Isaque Ferreira, Rui Spranger e João Rios".

Também estão marcadas as apresentações de dois livros. A primeira acontece no dia 8, às 17.00, com a publicação O Poeta Faz-se, um trabalho que envolve textos de dezenas de autores, entre eles Rui Zink, Carlos Magno ou Hélia Correia. O segundo, Viajar com... Florbela Espanca, da autoria de José Carlos Seabra Pereira, será apresentado no dia 10, pelas 18.00.

Paralelamente, entre 8 e 11 de Dezembro, serão organizadas actividades para os mais novos, como as oficinas criativas "Os frascos dos poemas" e "Cartas para jogar e rimar". Está ainda programada a mostra biobibliográfica "Grandes poetas para pequenos leitores", dedicada à poeta homenageada; a visita guiada teatralizada "À descoberta da biblioteca com Florbela em pessoa"; e "Poesia para miúdos", um espectáculo de leitura de poesia para o público infantil.

A participação é livre e gratuita, no entanto, é necessário apresentar o Certificado Digital COVID, que tanto pode atestar à vacinação completa, concluída há pelo menos 14 dias, ou de comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo.

+ As melhores livrarias do Porto

+ As melhores coisas para fazer no Porto este mês