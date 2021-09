Festa do Cinema Francês regressa ao Porto em Outubro

Braga, Évora, Viseu e Faro juntam-se ao Porto, Lisboa, Almada, Oeiras e Coimbra, para acolher a 22.ª edição da Festa do Cinema Francês. Pela Invicta, o festival passa entre 19 e 27 de Outubro, no Teatro Municipal - Rivoli e no Cinema Trindade.

A programação do festival é variada e contém comédias, dramas, romances, biopics, filmes fantásticos e outros dirigidos para um público jovem. No total, são 57 os filmes que vão estar em exibição, entre os quais 19 antestreias, como Um Triunfo, de Emmanuel Courcol onde o público vai "poder participar numa formidável aventura humana graças a um workshop de teatro numa prisão", lê-se em comunicado. Outros filmes que vão estar em destaque são As Coisas Que Dizemos, As Coisas Que Fazemos, um trabalho de Emmanuel Mouret, Adeus Idiotas, de Albert Dupontel, Eiffel, de Martin Bourboulon, e Gagarine, de Fanny Liatard e Jérémy Trouilh.

Graças a Katia Adler, responsável pela curadoria do festival, este ano vai ser dado mais espaço ao cinema feito por mulheres e sobre mulheres. A programação vai focar-se, em parte, na obra da realizadora e actriz Mia Hansen-Løve, que participará num debate com o público sobre A Ilha de Bergman, o seu mais recente trabalho, que estará em antestreia no festival.

Está também confirmada a presença da actriz e realizadora Valérie Lemercier, na sessão de encerramento, com A voz do amor, "um filme sensível, respeitoso e que nos permite estar 'lado a lado' com a icónica cantora canadiana Céline Dion". Além disso, está programada uma homenagem à realizadora Jacqueline Audry, "a primeira mulher a ser júri no festival de Cannes em 1963 e a primeira a ousar realizar um filme lésbico (Olivia)", na Cinemateca Portuguesa.

© DR Olivia de Jacqueline Audry

Entre as grandes novidades desta edição está o regresso da parceria com a ACID (Association pour la Distribution du Film Indépendant) e o programa Le Tour do Cinema Francês por Portugal, que marca o regresso do festival a mais cidades do país, graças a uma parceria com a NOS Cinemas, chegando a cidades como Braga, Évora, Viseu e Faro.

Outra novidade é a inclusão, pela primeira vez, de filmes fantásticos na programação, cuja categoria (Visões do Fantástico) inclui títulos como A hora de saída, de Sébastien Marnier, Clímax, de Gaspar Noé, Ela, de Paul Verhoeven, Evolução, de Lucile Hadzihalilovic, e ainda Mandíbulas, de Quentin Dupieux.

Para esta edição foi criada a secção Segunda Chance, com filmes que foram lançados em 2020, cujas estreias foram adiadas em Portugal, devido à pandemia. Entre eles estão Annette, de Leos Carax, Miss, de Ruben Alves, O Adeus à Noite, de André Téchiné, e Os Miseráveis, de Ladj Dy.

Também é de mencionar a secção Cinejune - Sessões para Miúdos e Graúdos, onde vão ser exibidos filmes como Fahim, de Pierre-François e Martin-Laval, O Espaço Entre Nós, de Alice Winocour, e Pequena Mentira, realizado por Julien Rappeneau.

A Festa do Cinema Francês vai também passar por Lisboa (7 a 20 de Outubro), Almada (12 a 16 de Outubro), Oeiras (9, 10, 16, 17, 18 e 19 de Outubro), Coimbra (12 a 16 de Outubro), Braga (21 a 24 de Outubro), Évora (28 a 31 de Outubro), Viseu (28 a 31 de Outubro) e Faro (21 a 24 de Outubro). Além da programação nas salas de cinema, uma selecção de obras vai estar disponível na plataforma online Filmin.