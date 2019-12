Festas de Fim de Ano obrigam a condicionamentos de trânsito e estacionamento na Baixa da cidade

Até dia 4 de Janeiro conte com alterações de trânsito em várias ruas da Baixa. Segundo a autarquia portuense, o objectivo dos constrangimentos de circulação e estacionamento é garantir condições de segurança à mobilidade de pessoas e veículos. Durante todo este período de festas, o trânsito estará proibido no arruamento sul da Avenida dos Aliados e arruamento norte da Praça da Liberdade. Até sábado 4, será também efectuado um condicionamento de trânsito, com estreitamento de via e supressão dos corredores BUS, no arruamento nascente e poente da Praça da Liberdade.

Entre as 21.00 de 28 de Dezembro e as 02.00 de 29, apenas transportes públicos, e de acordo com sinalização a estabelecer nos locais, podem mover-se no interior da zona delimitada de 14 arruamentos, como a rua de Gonçalo Cristóvão, entre a Praça da República e a rua de Sá da Bandeira; a rua do Almada, entre a Praça da República e a Praça de D. Filipa de Lencastre; e a rua de José Falcão, entre a Rua de Ceuta e a Praça de Guilherme Gomes Fernandes. Para saber ficar a par de todos os condicionamentos neste período, carregue aqui.

No último dia do ano, também a partir das 21.00, mas até às 05.00, haverá condicionamento de trânsito com corte total de via, excepto transportes públicos, no interior da zona delimitada pelos seguintes arruamentos: rua de Gonçalo Cristóvão; Praça da República, arruamento sul e poente, entre a rua dos Mártires da Liberdade e a rua de Álvares Cabral; rua de Aníbal Cunha; rua da Torrinha; rua da Piedade; rua de D. Pedro V e Alameda Basílio Teles.

Haverá ainda congestionamentos no Viaduto do Cais das Pedras, rua de Monchique, rua Nova da Alfândega, rua do Infante D. Henrique, rua de Mouzinho da Silveira, Avenida D. Afonso Henriques, rua de Saraiva de Carvalho, rua do General Sousa Dias, rua Duque de Loulé, rua de Alexandre Herculano, rua das Fontaínhas, Avenida de Rodrigues de Freitas, rua de D. João IV, Largo de José Moreira da Silva, rua da Escola Normal e rua de Santa Catarina.

Os arruamentos nascente e poente, junto da placa central da Praça General Humberto Delgado, o arruamento nascente da Avenida dos Aliados, a rua do Dr. António Luís Gomes, a rua do Estêvão, a rua do Dr. Ricardo Jorge, a rua de Ramalho Ortigão, em ambos os lados, e a rua de Guilherme da Costa Carvalho vão estar sujeitas a “condicionamento de estacionamento, excepto viaturas autorizadas e conforme sinalização a estabelecer no local”, de sábado 28 a 1 de Janeiro.

No primeiro dia do ano, entre as 15.00 e as 18.30, há condicionamento de trânsito com corte total de via em três pontos: Praça da Liberdade; arruamento nascente da Avenida dos Aliados, entre a Praça da Liberdade e a Rua do Dr. Magalhães Lemos; e arruamento poente da Avenida dos Aliados, entre a Praça da Liberdade e a rua Elísio de Melo.

+ Aliados recebem Miguel Araújo e Tiago Nacarato na passagem de ano

+ Três sítios para ver o fogo-de-artifício de Ano Novo

+ 10 festas de passagem de ano no Porto

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.