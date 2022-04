De 8 a 10 de Abril, o Festival do Pão-de-Ló de Felgueiras vai dar a provar as diferentes variedades regionais, mas também a doçaria tradicional de oito países.

Com três ingredientes apenas se faz o pão-de-ló. Apesar disso, a simples combinação de açúcar, ovos e farinha resulta numa grande variedade de receitas – molhadinho e cremoso como o de Alfeizerão e Ovar, coberto num manto branco como o bolinhol de Vizela, ou leve e fofo, como o de Margaride. Dourado por dentro e torrado por cima, o pão-de-ló de Margaride terá tido origem em 1730, adquirindo importância cultural e histórica. É tão importante, que até deu origem a um festival.

O Festival do Pão-de-Ló é um evento que se realiza anualmente em Felgueiras, no fim-de-semana de Ramos, com doces regionais e programação cultural. Na décima edição do certame, em 2019, teve pela primeira vez uma dimensão internacional. Agora, depois de dois anos de pandemia, o festival volta a ter uma edição presencial, na Praça Dr. Machado de Matos, entre os dias 8 e 10 de Abril.

© DR Leve e fofo, assim é o pão-de-ló de Margaride

O anfitrião do certame, o pão-de-ló de Margaride, reinará como sempre, mas a grande novidade deste ano serão as dez diferentes receitas de pão-de-ló nacional, com representantes de Norte a Sul do país, incluindo das regiões autónomas. Para além deste doce típico da Páscoa, estará também presente a doçaria de mais oito países: Angola, Argentina, Brasil, Índia, França, Polónia e Venezuela. Ao todo, o evento contará com 40 expositores recheados de coisas boas.

A programação cultural do festival vai trazer concertos, recriações históricas, ranchos folclóricos e espectáculos para crianças – consulte aqui o programa completo. De 8 a 10 de Abril, é também altura de experimentar os Fins-de-Semana Gastronómicos, onde poderá degustar pratos típicos seleccionados nos restaurantes aderentes. Durante esse fim-de-semana, os visitantes terão descontos nas suas estadias em Felgueiras.

