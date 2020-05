Festival LeV vai dar uma volta online ao mundo em 80 viagens

A 14ª edição do LeV – Literatura em Viagem acontece de 13 a 17 de Maio em formato digital, sob o tema “Volta ao mundo em 80 viagens”. Conta com autores como Isabel Allende, Héctor Abad Faciolince e José Eduardo Agualusa.

Marcam presença no evento autores de três continentes diferentes, fazendo com que esta seja uma das edições mais internacionais de sempre. Entre os nomes já anunciados estão os portugueses Alexandre Quintanilha, Ana Luísa Amaral, David Machado, Gonçalo M. Tavares, Joana Amaral Dias, José Luís Peixoto, Matilde Campilho e Pedro Abrunhosa, a escritora chilena Isabel Allende, os angolanos José Eduardo Agualusa e Ondjaki, Héctor Abad Faciolince da Colômbia, a jornalista do El País Rosa Montero, Carmen Posadas e Juan Gabriel Vásquez.

Os autores serão desafiados “a falar dos livros que os fazem ou fizeram viajar, bem como as viagens que mais os marcaram nas suas carreiras”. Pode acompanhar os streamings através das páginas de Facebook da Câmara de Matosinhos e da Biblioteca Florbela Espanca. A iniciativa conta ainda com o apoio de diversas páginas ligadas à divulgação de livros e da leitura, assim como livrarias.

Este formato digital vai permitir que o LeV chegue a “todos quantos amem a literatura e a cultura, estejam onde estiverem”, diz Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, na página oficial do município. “Nestes dias de grande incerteza, em que nos focamos na saúde dos mais frágeis, na alimentação dos mais desfavorecidos, não podemos esquecer que o ser humano também é espírito, inteligência e pensamento”, afirma a autarca.

