Festival MIMO Amarante adiado para 2021

Seguindo as medidas de prevenção implementadas pela Câmara Municipal de Amarante, a edição deste ano do MIMO Festival foi cancelada. O festival regressa em 2021.

Depois do NOS Primavera Sound (adiado para Setembro) e do North Music Festival (adiado para 2021), o MIMO é o primeiro festival de música de Verão do Norte a ser cancelado. Não eram ainda conhecidos os nomes que iam actuar na edição deste ano, mas o festival estava marcado para Julho.

"Perante o momento crítico que vivemos, assumimos a nossa missão de estar ao lado da comunidade amarantina, e de trabalhar da forma mais adequada e benéfica possível para o conforto e segurança de todos", explica a directora do festival, Lu Araújo, em comunicado. "Em breve estaremos juntos novamente, levando a música, a energia e a alegria do MIMO a todos. Estejam certos que o nosso maior desejo é voltar, o quanto antes, a fazer o que fazemos de melhor: uma grande festa de cultura, com muita arte e amor!"

O MIMO nasceu no Brasil em 2004 e atravessou o Atlântico pela primeira vez em 2016, quando chegou à cidade de Amarante. Durante três dias, a cidade vive um ambiente de respeito pelas diferentes nações e culturas com música, cinema, workshops e poesia em locais nobres e históricos de Amarante. Tudo totalmente gratuito. Na edição de 2019 actuaram nomes como Mayra Andrade, Salif Keita, Criolo e Samuel Úria. Pode recordar as quatro primeiras edições do MIMO Festival Amarante nas redes sociais e no YouTube.

