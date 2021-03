Festival online do Bar das Cardosas vai apoiar a União Audiovisual

Esta é a segunda edição do Please Disturb Festival, um evento online organizado pelo Bar das Cardosas e o InterContinental Porto, que, desta vez, conta com a parceria com a União Audiovisual. Aponte na agenda: tudo acontece entre 6 e 28 de Março.

O festival foi criado para dar destaque a músicos portugueses. Agora, para a segunda versão do evento online, vão adicionar outro tipo de artes, como a spoken word. Assim, nos dias 10, 17 e 24 de Março, vai poder assistir a performances de diferentes actores, que vão declamar poemas.

No que diz respeito à música, desta vez pode contar com artistas de géneros musicais como o jazz, pop/rock, música brasileira e blues, com concertos marcados para as sextas-feiras e sábados, entre as 21.30 e as 22.00. É também aos sábados que, após os concertos, pode contar sempre com DJ sets, a partir das 23.00. Ao domingo, entre as 17.30 e as 18.30, o dia é dedicado ao fado.

Pode acompanhar o festival através de livestreams no YouTube, Facebook e Instagram do Bar das Cardosas.

© DR Programação completa

Como a iniciativa tem como missão apoiar o talento local, que está a ser muito afectado pela pandemia, existe um número MBWay e um IBAN para enviar donativos – 25% dos fundos angariados serão doados à União Audiovisual, que vai adquirir bens alimentares para distribuir por técnicos, artistas e músicos. O restante vai ser dividido por quem faz parte do projecto Please Disturb Festival.

Para incentivar as doações, o InterContinental Porto sorteia, todas as semanas, uma noite com pequeno-almoço num dos novos quartos do hotel, que vão estar prontos a partir de Junho. Por cada 5€ doados, vai ser atribuído um bilhete que fará parte do sorteio.

