Festival Semi Permanent instala-se no Porto em Outubro do próximo ano

O festival de design e criatividade Semi Permanent vai estrear-se na Invicta em Outubro de 2020. O anúncio oficial foi dado por Murray Bell, fundador do evento que estreou há 18 anos na Austrália. "A intenção é fazer do Porto a casa [do festival] nos próximos três anos, pelo menos. Temos tido uma resposta positiva de todos com quem falamos até agora, por isso, não vejo o porquê de não dar continuidade ao festival", disse.

Restless, que significa inquieto em português, será o tema da próxima edição que vai decorrer no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, nos dias 30 e 31 de Outubro do próximo ano. Durante os dois dias, conte com palestras, painéis de discussão, oficinas, oportunidades de 'networking', tutoriais e sessões interactivas.

Segundo o fundador, a escolha da cidade remete para o facto "de o Porto estar a crescer". "Acho que é muito fácil pensar num evento destes no Porto (...) onde é simples ter um balanço perfeito entre trazer talento internacional para a cidade, mas, da mesma forma, criar uma plataforma para os designers do Porto e os portugueses se mostrarem".

Durante o festival vai ser ainda possível ver a exposição The Panic Office, que fará uma análise à componente artística da banda britânica Radiohead, e que ficará patente para lá das datas do festival. De salientar também que a banda sonora para esta exposição foi composta por Thom Yorke, vocalista da banda.

A programação só vai ser conhecida a 28 de Janeiro mas já há nomes anunciados, como Tinker Hatfield, Michel Gondry, Paula Scher, Tony Hawk ou Oliver Stone. Sidney, Nova Iorque e Londres foram algumas das cidades por onde este festival já passou.

+ Há 121 retratos de Henri Cartier-Bresson para ver na Alfândega do Porto

+ Jubilant Relax: a criatividade mora aqui

Fique a par do que acontece na sua cidade. Subscreva a nossa newsletter e receba as notícias no email.