Finnair e Vueling aumentam voos entre Porto, Helsínquia e Ibiza

Numa altura em que muito se fala do desinvestimento da TAP no Aeroporto Sá Carneiro, a finlandesa Finnair e a espanhola Vueling anunciaram que vão reforçar as suas presenças neste aeroporto nos próximos meses. A primeira vai aumentar para duas ligações por semana a rota entre o Porto e Helsínquia, a capital finlandesa, até dia 22 de Outubro.

De acordo com informações avançadas pela APG Portugal, entidade que representa a companhia aérea finlandesa em território nacional, os voos vão acontecer às quartas-feiras e sábados. Às quartas, partem do Porto às 23.50 e aterram em Helsínquia às 06.10 do dia seguinte; e no regresso os voos levantam da capital finlandesa às 20.35 e chegam às 23.00. Ao sábado, a partida acontece às 20.45 e a chegada ao Porto dá-se pelas 23.10.

A low cost Vueling, com base em Barcelona, anunciou também que vai passar a ligar Porto e Ibiza, todas as quartas-feiras e domingos, a partir de 18 de Junho. A estas juntam-se a norueguesa Flyr que, a partir de 1 de Julho, passará a estabelecer ligação, duas vezes por semana, entre o Porto e Oslo; e a easyJet, que no final de Março voltou a estabelecer ligação entre Porto e Ibiza, reactivou os voos com destino a Palma de Maiorca, e tem prevista, para dia 1 de Maio, a estreia de uma nova rota entre o Porto e Porto Santo. Esta deverá acontecer com uma frequência de duas vezes por semana e manter-se-á operacional até dia 25 de Outubro.

