A livraria portuense sabe cuidar da carteira e do Natal dos seus leitores. No sábado e domingo, há livros a preços convidativos e sugestões de presentes para todos.

As livrarias e editoras independentes nunca tiveram a vida fácil, mas atravessam um período particularmente difícil com a evolução da pandemia e as novas restrições de circulação. A Flâneur é apenas uma das livrarias que, como outros negócios locais, se prepara para um Natal atípico, mas nem por isso deixa a generosidade de parte. Entre as 11.00 de sábado e as 19.00 de domingo, volta a organizar uma feira do livro online na sua página de Facebook.

Desta vez, além de livros a preços amigáveis, traz sugestões de presentes para pôr no sapatinho daquele amigo ou familiar cuja estante quase curva com o peso. Como habitual, será publicada de hora a hora uma fotografia com um conjunto de livros que estão com desconto ou títulos que os livreiros Arnaldo e Cátia consideram que darão bons presentes de Natal – estes últimos embrulhados de forma personalizada.

Haverá, ainda, algumas surpresas, como presentes para os clientes da Flâneur. Os livros à venda na feira podem ser reservados na própria publicação do Facebook e, posteriormente, levantados presencialmente na livraria ou enviados por correio para sua casa. “Será uma grande embrulhada”, promete a Flâneur. Aponte na agenda, atente ao relógio e prepare-se para fazer refresh. Habilita-se a encontrar aquele livro que procurava há muito e, no processo, ajuda a dar futuro à livraria.

