Flea Market ocupa o Parque Nascente já no próximo sábado

Entre as 14.00 e as 19.00, vai poder comprar peças vintage e em segunda mão no parque exterior do centro comercial.

Contribuir para a economia circular e encontrar boas pechinchas parece-lhe um bom programa de sábado? Então não procure mais. No dia 12 de Junho, entre as 14.00 e as 19.00, vai poder fazer compras no Flea Market, um evento de venda e troca, que na sua próxima edição se instala no parque exterior do Parque Nascente, em Rio Tinto.

Como já é costume, quem faz compras na Feira da Pulga tem a oportunidade de encontrar tudo e mais alguma coisa. Desde roupa e acessórios a livros, discos, máquinas fotográficas, até louças, decoração – tudo vintage ou em segunda mão.

Se estiver interessado em vender, basta enviar um email para fleamarket.spot@gmail.com. O valor da inscrição é de 13€. Devido às restrições, existe um número limitado de lugares.

+ As melhores lojas vintage no Porto

+ As melhores lojas de antiguidades no Porto

Descubra a edição desta semana, digital e gratuita, da Time Out Portugal